برعاية هزاع بن زايد.. الدورة الأضخم من "فينتك أبوظبي" تنطلق الأربعاء

تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان فينتك أبوظبي افتراضيا، الأربعاء المقبل، الموافق 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر أعماله 3 أيام بمشاركة مسؤولين حكومين وصناع سياسات لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة.

ويرحب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي، بأبرز رواد القطاع المالي العالمي مع انطلاق مهرجان فينتك أبوظبي الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدورة الأضخم



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "يتقدم سوق أبوظبي العالمي بالشكر الجزيل للمشاركين في الحدث من شركاء ومتحدثين وإسهامهم في إنجاح الدورة الرابعة من المهرجان التي ستكون الأضخم منذ انطلاقه".

وأضاف : " نسعى إلى توفير منصة دائمة للحوار من خلال فينتك أبوظبي لجمع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين من القطاع، والمؤسسات المالية".

وتابع: وذلك" لمناقشة التطورات المستمرة بقطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز أجندة التحول الرقمي في إطار استضافتنا الدورة الرابعة من المهرجان بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لريادة قطاع التكنولوجيا المالية سويا في المنطقة وتعزيز النمو والتوسع".

الابتكار المالي



من جانبه، قال الدكتور صبري العزعزي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يسعدنا في المصرف المركزي أن نشارك في استضافة النسخة الرابعة لمهرجان "فينتك أبوظبي"".

وتابع: "والذي يعد مبادرة رائدة تجمع أبرز صناع السياسات والمتخصصين في القطاع المالي في العالم بهدف التواصل والابتكار بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي".

وأكد: "ومع مواصلتنا في دفع الابتكار والتقدم عبر النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم المصرف المركزي بدعم المنصات الرائدة مثل "فينتك أبوظبي"، التي تحفز على الحوار المستمر وتبادل المعرفة في مجال الابتكار المالي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين".

وتابع: "وإننا على ثقة بأن حدث هذا العام سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة الابتكار والمركز المثالي للتكنولوجيا المالية".

منتدى فينتك الحكومي



ويستضيف مهرجان فينتك أبوظبي 2020 مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المبتكرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

ويستضيف مهرجان فينتك أبوظبي، منتدى فينتك الحكومي مرة أخرى هذا العام والذي يجمع صناع السياسات ومراكز البحوث والجهات التنظيمية من المنطقة والعالم لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي.

وسيضم المهرجان حلقة شبابية، تشكل منصة لجمع الجيل القادم من الشباب في حوار مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع لرسم مستقبل بيئة الأعمال للتكنولوجيا والابتكار.

وسيحظى المشاركون بفرصة الاستماع إلى متحدثين ملهمين منهم، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب ومتحدثين من وكالة الإمارات للفضاء و"هب71"، وسوق أبوظبي العالمي.

ويشهد المهرجان ختام رحلة البحث التي جالت أكثر من 28 بلدا حول العالم للتعرف على أبرز الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة مع استعراض الشركات المختارة لابتكاراتها تحت مظلة برنامج فينتك 100، ليتسنى لها التواصل مع المستثمرين.

وتضم أجندة المهرجان أيضا تحدي الابتكار ، وجوائز فينتك ويستضيف بلغ أند بلاي أول معرض فينتك رقمي بالتزامن مع المهرجان هذا العام، للاحتفال بالشركات الناشئة المحلية والعالمية التي شاركت في برنامج المسرعات للعام 2020.