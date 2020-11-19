أقدم القنصل العام لفرنسا بمدينة طنجة المغربية، على الانتحار شنقا داخل شقته بوسط قنصلية بلاده، حيث يعيش وحيداً.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "دوت الخليج الإخبارية"، فإن السلطات الأمنية المغربية وجدت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس، القنصل الفرنسي دونيس فرنسوا، ميتاً داخل شقته.
وتحدثت مصادر مُتطابقة عن وجود مشكلات خاصة بحياة القنصل الفرنسي، دفعه إلى طلب إعفائه من مهامه، وذلك بعد أسابيع قليلة من تعيينه.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية تحقيقا عاجلا لمعرفة دوافع إقدام القنصل الفرنسي على الانتحار، وسط استنفار كبير من طرف السلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنصل فرنسا في المغرب ينهي حياته "شنقا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.