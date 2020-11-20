حيتان البيتكوين.. من يحكم السوق الغامض للعملة المشفرة؟

في سوق غامض غير مرئي ومن الصعب ادارك حدوده، هناك ما يعرف بحيتان البيتكوين، يسيطرون على نحو 95% من عالم العملة المشفرة.

في التقرير التالي نستعرض بالشرح من هم حيتان البيتكون وهل حقا لديهم القدرة للسيطرة على العالم اقتصاديا من خلال تريليونات الأرصدة من العملات المشفرة؟



البداية ومع الصعود الجنوني لسعر العملة المشفرة البيتكوين الأسابيع الماضية، تطفو على السطح تساؤلات هامة حول من يقف وراء موجة الصعود القياسية التي أثارت استغراب الأسواق مع ارتفاع قياسي بلغ نحو 60% في أقل من شهر.

ورغم وجود نظريات عدة حول أسباب الصعود القياسي تتبناها المؤسسات والأفراد حيال صعود العملة المشفرة إلا أن هناك حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد الكثير من المعلومات حول هيكل ملكية البيتكوين.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرج فإن عددا قليلا من حائزي العملة المشفرة الشهيرة يعرفون باسم "الحيتان" يمتلكون السواد الأعظم من أصول البيتكوين.

ويشير بحث أجرته شركة "فيليب سايد كريبتو" إلى أن نحو 2% من المالكين المجهولين والذين يمكن تعقبهم في السلاسل الخاصة بالعملات المشفرة يمتلكون نحو 95% من إجمالي أصول البيتكوين.

ما هو حوت البيتكوين؟

يطلق لقب "حوت" في عالم البيتكوين المليء بالغموض والإثارة سواء على المستثمر الذي تتراوح حجم محفظته ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف بيتكوين ما يجعل ثروات هؤلاء الأشخاص تقدر بملايين الدولارات مع المستويات القياسية الحالية التي تحققها العملة المشفرة.

ويقول إريك ستون، رئيس علوم البيانات لدى "فليب سايد" لوكالة بلومبرج: "القصة هنا أنه كلما ارتفع سعر البيتكوين فإن حيازات الحيتان وكبار المتداولين ترتفع أيضا".

ويضيف "متداول من تلك الفئة قد يكون له أثر كبير على تحرك السوق مع الوضع في الاعتبار قلة السيولة إلى حد كبير. عملية واحدة من الممكن أن ترفع سعر البيتكوين بصورة بارزة، وسيترك هذا الأمر صغار المستثمرين في نهاية المطاف فريسة للتقلبات السعرية الحادة.

من هم؟

وفي وقت من الصعب فيه معرفة هوية الأشخاص الذين يطلق عليهم لقب حيتان البيتكوين إلا أن عدة تقارير كشفت عن هوية بعضهم أو اعتراف عدد آخر منهم بالحيازات الضخمة من العملة المشفرة.

عالم من القوة والغموض

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت على الملأ عن حيازتها الكبيرة من العملة المشفرة باري سيلبرت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ديجيتال كارنسي جروب" والذي تقدر حيازته من العملة المشفرة بنحو 500 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع "كريبتو نيوز".

وتتضمن القائمة أيضا تيم درابر الذي تقدر حيازته من البيتكوين بنحو 30 ألف وحدة، ما يعني أن ثروته وفقا للأسعار الحالية تقدر بنحو 540 مليون دولار.

ويتابع ستون "بينما لا يظل الحيتان قوة بارزة في سوق البيتكوين إلا أنه يظل من الصعب إسناد التأرجح في الأسعار إلى فرضية بعينها. القصة الأكثر احتمالية لحيتان البيتكوين في الوقت الحالي هي أنهم سيتجهون لتسييل كمية قليلة من حيازتهم بمرور الوقت عوضا عن المخاطرة بتسييل كميات كبيرة مرة واحدة ما قد يتسبب في صدمة في العرض غير مرغوب بها".

مستوى قياسي للسعر

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة وكسرت حاجز 18 ألف دولار، الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.

وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولارا، وصعدت نحو 160% هذا العام وقفزت 17% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

والبيتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.

والعملة الرقمية المثيرة للجدل، التي تم الترويج لها في الأساس كبديل للعملات الوطنية مثل الدولار، ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة أمس، قبل أن تنخفض بمقدار 1000 دولار في غضون 20 دقيقة تقريباً.