قائمة السيارات الأكثر مشاهدة على يوتيوب.. هل سيارتك بينهم؟

أجرى موقع الإحصائيات الخاص بمعدل مشاهدات موقع يوتيوب، YouTube API دراسة تكشف عن السيارات الأكثر شهرة على يوتيوب.

وقدمت الدراسة التي اجريت أكتوبر الماضي، نتائج لأشهر السيارات على يوتيوب، وفقا لمعدل المشاهدات التي تحصدها مقاطع فيديو على الموقع تتعلق بالموديلات المذكورة ضمن القائمة، وفقا لموقع "موتور وان" المختص باخبار السيارات.



بدأ الموقع بطراز تويوتا لاند كروزر، وكان الأقل شهرة بين السيارات في هذه القائمة، بعد أن كشفت الدراسة عن أن الطراز تصل معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على يويتويب لـ 317 مليون مشاهدة.



من بعده في الترتيب جاء طراز نيسان الرياضي GT-R، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 333.8 مليون مشاهدة.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز "جييب جراند شيروكي"، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 380.2 مليون مشاهدة.

ومن ماركة شيفروليه جاء، طراز كمارو الرياضي، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 385.6 مليون مشاهدة.

ثم جاء من بعده طراز لاند روفر "رينج روفر" ضمن فئات SUV الفارهة، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 396.1 مليون مشاهدة.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز بوجاتي شيرون الرياضي الخارق، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 396.7 مليون مشاهدة.

ومن ماركة كيا الكورية الجنوبية، جاء ضمن القائمة طراز "سيلتوس"، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 411.5 مليون مشاهدة.

من ماركة لاند روفر، جاء طراز آخر ضمن القائمة هو طراز "ديفندر"، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 422.3 مليون مشاهدة.

من بعده جاء طراز لامبورجيني هوريكان، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 497 مليون مشاهدة.

وفي ختام القائمة، ذكر الموقع أشهر سيارة على موقع يوتيوب، وهي طراز لامبورجيني أفينديتور، الذي كشفت الدراسة عن أن معدلات مشاهدة فيديوهات تتعلق به على موقع يويتويب تصل لـ 1.08 مليار مشاهدة.



