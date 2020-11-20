سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا، في معظم تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، عقب هدوء الطلب على رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة في السعودية.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 4.153 جنيه للشراء، ونحو 4.1801 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.145 جنيه للشراء ونحو 4.180 جنيه للبيع، أمس الخميس.



فيما استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.07 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

وقالت شعبة شركات السياحة في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إن السبب الرئيسي لاستقرار سعر صرف الريال السعودي هو هدوء الطلب على رحلات العمرة إلى السعودية بشكل مؤقت.

وتوقعت الشعبة عودة الريال للارتفاع مع وضوح الرؤية حول فيروس كورونا ومدى صحة أنباء بموجة ثانية ترفع أعداد الإصابات مجددا.

أعلى سعر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 5 بنوك، عند نحو 4.15 جنيه، هى بنك عودة، بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، والأهلي اليوناني.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

اتفاق تمويلي جديد

وقال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وأوضح بيان صندوق النقد، الخميس، أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال: "حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عند نحو 15.576 جنيه للشراء و نحو 15.676 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 18.428 جنيه للشراء، و نحو 18.548 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.488 جنيه للشراء و18.611 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وانخفض سعر الإسترليني، إلى نحو 20.606 جنيه للشراء، و نحو 20.732 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.691 جنيه للشراء، و نحو 20.819 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشات البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم والدينار

واستقر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.240 جنيه للشراء و 4.268 جنيه للبيع، وفقا لأسعار المركزي المصري.

فيما تراجع الدينار الكويتي إلي نحو 50.905 جنيه للشراء، و نحو 51.303 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.916 جنيه للشراء و 51.313 جنيه للبيع.