بيونج يانج محور مباحثات صينية في سيؤول

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن وزير خارجية الصين وانغ يي يزور البلاد بين 25 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن الوزير وانغ يي يزور سيؤول لإجراء محادثات مع نظيرته كانج كيونج وا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن وانغ يي وكانج كيونج وا سيناقشان قضايا ثنائية وإقليمية منها ملف كوريا الشمالية وجائحة كورونا.
ونهاية العام الماضي، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، في اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، عن "تقديره الشديد" لدور بكين المهم في "ضمان نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية".
وفي لقاء منفصل أيضا العام الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مع الرئيس الصيني، إن الصين واليابان تتحملان "مسؤولية كبيرة من أجل السلام والاستقرار والازدهار" في المنطقة.
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