طمع المستثمرين يكبد الذهب خسائر ضخمة.. أسبوع الهروب الكبير

قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة إن المستثمرين أقبلوا على شراء الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي، وسحب استثماراتهم من الذهب.

وقال البنك إن الإقبال على المخاطرة حفز المستثمرين على سحب أربعة مليارات دولار من الذهب في أكبر تدفقات خارجة من المعدن الأصفر على الإطلاق.



وأوضح أن المستثمرين ضخوا 27 مليار دولار في صناديق الأسهم، إذ أدت تطورات إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 إلى شراء نشط للأسهم في القطاعات الأكثر تضررا مثل البنوك والسفر والترفيه والنفط.

وقال البنك استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إن التدفقات الداخلة إلى الأسهم العالمية في الأسبوعين الماضيين زادت إلى 17.4 مليار دولار وهي الأكبر على الإطلاق. وقادت أسواق الأسهم الأمريكية والناشئة التدفقات.

انخفاض أسعار الذهب



تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش وتراجع 1.1% في الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1867.90 دولار.

وفي خطاب إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة إن 455 مليار دولار مخصصة للخزانة بموجب قانون (كاريس) ستُتاح للكونجرس لإعادة تخصيصها. وانخفضت الأسهم العالمية اليوم عقب تصريحاته.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23 بالمئة منذ بداية العام، مستفيدا بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اللقاح الذي تعمل شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن، مما يهدئ بعض المخاوف التي أوقدها تصاعد الجائحة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 24.12 دولار للأوقية. وربح البلاتين والبلاديوم 0.4% إلى 955.09 دولار و2333.69 دولار على الترتيب.