بعد اعتقال أسفر عن 37 قتيلا.. أوغندا تفرج عن مرشح رئاسي

وجهت محكمة أوغندية اتهامات للمغني الشعبي "بوبي وأين" المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة مع إخلاء سلبيه بكفالة.

وجاء الإفراج عن المغني بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا يومين من الصدامات احتجاجا على اعتقاله لـ 37 قتيلا.

وقال المتحدث باسم القضاء سولومون مويتا، إن المحكمة وجهت لواين اتهامات "بالقيام بعمل يحتمل أن ينشر أمراضًا معدية مخالفًا لقانون العقوبات وقواعد الصحة العامة بشأن كوفيد -19".



لكنّه أشار إلى أنّ المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأفاد موسى بياروهانغا مدير الصحة في الشرطة الأوغندية، "سجلنا حتى الآن 37 جثة على صلة بالاحتجاجات التي بدأت الأربعاء".



وكان المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا، قال في مؤتمر صحفي إن " 28 شخصا قتلوا في أعقاب التظاهرات السياسية العنيفة"





وأكد إينانغا بأن 375 شخصا اعتقلوا ومن المتوقع مثول عدد من المشتبه بهم أمام المحكمة الجمعة، من بينهم بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني.

واندلعت التظاهرات إثر اعتقال "وأين" الأربعاء قبيل تجمع انتخابي داعم لترشحه في الاقتراع الرئاسي المرتقب في 14 يناير/ كانون الثاني.

وقال إينانغا إن التظاهرات هي جزء من "حملة منسقة" وليست عفوية، جميع المؤشرات تدل على أنها لم تكن أعمالا مرتجلة فحسب".