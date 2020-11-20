عودة العمل بسفارة السعودية في اليمن عقب توقف إثر كورونا

كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، عن إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن بعد توقفه إثر جائحة كورونا.

وقال محمد آل جابر، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "التوجيهات السامية صدرت بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت منذ تفشي فيروس كورونا".

وأضاف آل جابر أن "إعادة فتح العمل القنصلي في اليمن يعد إحدى المبادرات السعودية لدعم ومساندة الأشقاء اليمنيين من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".

وأوضح أن "عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة السعودية في اليمن، بلغت منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة الكورونا أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل".

ومن المتوقع أن يساعد إعادة العمل القنصلي آلاف اليمنيين على تسهيل معاملات العمل لدى السعودية.

وأضاف السفير السعودي، أن "فرص العمل التي توفرها المملكة تساعد الأشقاء في اليمن على الاعتناء بأسرهم وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني".

ويعمل في السعودية أكثر من 1.6 مليون يمني، وتمثل تحويلاتهم المالية الداعم الأكبر للاقتصاد والريال اليمني.

ومنذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، قدمت السعودية عشرات المليارات لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عوضا عن إيداعات مالية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية بالإضافة إلى إعانات متواصلة بالمشتقات النفطية.