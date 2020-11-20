مستشار بايدن: حملة ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن

أكد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن، لإعادة فرز الأصوات.
وقال مستشار بايدن إن الانتخابات كانت نزيهة، ودعاوى ترامب القضائية فشلت، حتى إن عمليات إعادة فرز الأصوات التي تمت في ولاية جورجيا، بناء على طلب حملة ترامب، أثبتت فوز بايدن.
والجمعة، أعلنت سلطات ولاية جورجيا،أن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أثبتت فوز الديمقراطي جو بايدن.
وقال وزير شؤون الولاية براد رافنسبرغر في بيان إن "المراجعة أكدت أن العد الآلي الأصلي يجسد بدقة الفائز في الانتخابات".
وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية بهذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، رغم مزاعم منافسه الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.
ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات.
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