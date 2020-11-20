ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تعزز ماركة أودي الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان، بطرحها لنسخة مخصصة لعام 2021 من طراز S8 السيدان الفخم. شهدت صناعة السيارات طرح مجموعة من الموديلات كانت الأبطأ التي تطرح بنظام دفع RWD وهو محرك العجلة الخلفية. أجرى موقع الإحصائيات الخاص بمعدل مشاهدات موقع يوتيوب، YouTube API دراسة تكشف عن السيارات الأكثر شهرة على يوتيوب. إطارات الشتاء للسيارات، هي ببساطة إطارات تم تصميمها لتعمل بكفاءة في ظروف الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة والأمطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. مواصفات أودي S8 وقائمة الخنفساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.