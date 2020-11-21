إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، السبت، إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة واواتوسا بولاية ويسكونسن.
وقالت شبكة "إي بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن عدة أشخاص قد أصيبوا في حادث إطلاق نار في مركز "ماي فير" التجاري بالمدينة التي تقع في ولاية ويسكونسن.
ونقلت الشبكة عن دينيس ماكبرايد -عمدة مدينة واواتوسا- قوله إنه "لا يبدو أن أيًا من إصابات الضحايا يمكنها أن تهدد حياتهم، ويتم نقلهم الآن إلى المستشفى"، مؤكدا في الوقت نفسه أن منفذ الهجوم على المركز التجاري "لا زال طليقا".
وذكرت الشبكة أن "حوالي 75 ضابطًا هرعوا إلى مكان الحادث في مدينة واواتوسا".
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