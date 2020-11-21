فوز بايدن يمنح الأمل في إنهاء صراع الـ50 عاما في كولومبيا

توقع بابلو بلتران زعيم جيش التحرير الوطني الكولومبي (فارك) إنهاء تجميد محادثات السلام مع الحكومة عقب فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وقال بلتران، في تصريح لوكالة الأنباء رويترز، إن انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة قد يساعد في إنهاء تجميد محادثات السلام بين أكبر جماعة متمردة نشطة في كولومبيا والحكومة هناك.



وعلق الرئيس اليميني إيفان دوكي المفاوضات الوليدة في هافانا لإنهاء الصراع المستمر منذ 50 عاما في يناير/ كانون الثاني 2019 بعد أن شن جيش التحرير الوطني هجوما بسيارة مفخخة على أكاديمية للشرطة في بوجوتا.

ومنذ ذلك الحين، طالبت حكومته جيش التحرير الوطني بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، بما في ذلك تعليق عمليات الخطف والهجمات ضد صناعة النفط والغاز، ووضع مقاتليها تحت مراقبة دولية كشرط مسبق لإجراء محادثات سلام، فيما رفض جيش التحرير الوطنى هذا الطلب.

وأعرب بلتران، وهو رئيس وفد محادثات جيش التحرير الوطني في محادثات السلام بهافانا أيضا، عن أمله رغم ذلك في أن يوفر دعم بايدن الزخم اللازم لإيجاد بدائل لاستئناف محادثات السلام، متوقعا استئناف المحادثات مرة أخرى قبل نهاية عام 2021.

وتعد الولايات المتحدة أهم حليف لكولومبيا منذ عشرات السنين وقد دعمت اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس عام 2016 مع الجماعة المتمردة الأكبر في البلاد.

وعارض حزب الوسط الديمقراطي الذي ينتمي إليه دوكي هذا الاتفاق بشدة بسبب منحه حصانة لمقاتلي فارك السابقين.