سعر الدولار في السودان اليوم السبت 21 نوفمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وسط حملات أمنية مكثفة.

وبلغ سعر الدولار في السودان، اليوم السبت، خلال التعاملات المبكرة في السوق الموازية، نحو 248 جنيها.

فيما بلغ سعر العملة الخضراء لدى البنوك 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

الدولار من الخارج

واستقرت أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت، بعد هبوطها فجأة أمس الجمعة.

جاء ذلك بعد حملات أمنية مكثفة وإلقاء القبض على تجار عملة بجانب استقبال البنوك أول تحويل بنكي بالدولار وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بالبنوك.

وأكدت مصادر مصرفية أن سعر العملات الأجنبية شهد تراجعا بعد أيام من تباين، ليصل متوسط سعر الدولار إلى 248 جنيها.

ويترقب المتعاملون نتائج عدة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، أبرزها إعادة ضبط إنتاج وتصدير الذهب إلى الخارج، واستئناف تدفق المنح والمساعدات الدولية بالنقد الأجنبي.

منحة تعليمية

وأمس الخميس، وافق البنك الدولي على برنامج تعليمي مدعوم للسودان بمنحة قدرها 61.5 مليون دولار مقدمة من الشراكة العالمية للتعليم.

وبعد عزلة دامت 20 عاما بسبب إدراج البلاد على قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، بدأت بنوك السودان تتلمس طريقها للدولار.

وبدأت بالفعل البنوك السودانية الأربعاء خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو، في بنك السودان المركزي، عند 65.16 جنيه للشراء، ونحو 65.49 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية نحو 290 جنيها.

كما استقر الجنيه الإسترليني، عند 72.79 جنيه للشراء، و73.15 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في السوق الموازية نحو 330 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وفي البنك المركزي السوداني، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي في السوق الموازية، عند نحو 66 و67 جنيها على الترتيب.

كما استقر سعر الدينار الكويتي عند نحو 179.69 جنيه للشراء، ونحو 180.59 جنيه للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 658 جنيها.