"مفرد بصيغة الجمع".. التجمهر تهمة ناشط بسنغافورة تظاهر وحيدا

فوجئ ناشط سنغافوري بتوجيه سلطات بلاده اتهاما له بـ"التجمهر"، بعد رفعه صورة رُسم عليها وجه مبتسم خلال احتجاج فردي.

وظهر الناشط الحقوقي، جولوفان وام، والبالغ من العمر 40 عامًا، في مارس/أذار الماضي، خلال احتجاج فردي له، بحسب رويترز.



ويخضع وام للمحاكمة يوم الإثنين المقبل؛ حيث سيتم توجيه الاتهامات إليه بشكل رسمي.

وفي مارس/أذار الماضي، ظهر وام محتجا على اعتقال واستجواب ناشط بيئي على مدار عدة أيام، حيث عمد وقتها إلى رفع قطعة من الكرتون المقوى مرسوم عليها وجه مبتسم بطريقة بسيطة.



وسيجري توجيه التهم لوام، الذي سبق أن دخل السجن لفترتين قصيرتين خلال هذا العام، بناء على قانون النظام العام، الذي ينظم التجمعات والاحتجاجات في الأماكن العامة.

وفي حال جرت إدانته فقد يعاقب ذلك الناشط الحقوقي بغرامة تصل إلى 5 آلاف دولار سنغافوري (3719 دولارًا أمريكيًا).

وفي تصريحات تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال وام إن التهم الموجهة إليه تظهر "مدى سخافة الموقف"، مضيفًا أنه يعتزم الدفع ببراءته.

وتساءل الناشط: "كيف يمكن لرجل واحد يقف في مكان عام لبضع ثوان لالتقاط صورة أن يشكل تهديدًا للنظام العام؟".