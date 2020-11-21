"بوعزيزي" بتاء التأنيث في إيران.. البطش ينذر بالثورة

أمام عجزها عن مواجهة بطش السلطات الإيرانية، لم تجد سيدة سوى إضرام النار في نفسها، بعد هدم البلدية "كوخا" تعيش فيه مع أبنائها.

وبحسب موقع إيران إنترناشيونال، فإن الحادثة وقعت في بندر عباس جنوب إيران؛ حيث تعرضت المرأة لحروق بنسبة 18%، بعد إنقاذها، حيث لا تزال تُعالج في المستشفى.



تعود الأزمة إلى تصريحات لرئيس بلدية بندر عباس، عباس أمين زاده، التي قال فيها إنه "يجب تدمير المنزل وفق القانون؛ لأن الكوخ بني على أرض تم التجاوز عليها".

وحاول نائب رئيس بلدية بندر عباس، إسماعيل موحدي نجاد، تبرير الموقف بقوله إن الكوخ بُني على مجرى النهر، وأن "الإجلاء كان من أجل سلامة الأسرة".



وبعد تداول مقطع فيديو لهدم السلطات الكوخ الذي تعيش فيه المرأة مع أبنائها، توالت ردود الأفعال الغاضبة لإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

والعام الماضي، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده تعيش أصعب أيامها منذ 40 عاماً مضت، وذلك على خلفية تراجع المبيعات النفطية لطهران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وألغت الولايات المتحدة في مايو/أيار 2019 مع مرور عام على إعلانها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع قوى عالمية عام 2015، إعفاءات نفطية منحت لبعض المشترين الرئيسيين للخام الإيراني.

وكثفت الإدارة الأمريكية جهودها منذ مطلع 2019 بهدف تصفير صادرات النفط الخام، باعتباره أهم مصادر العملة الصعبة التي يعتمد عليها نظام المرشد الإيراني علي خامنئي لتوفير غطاء مالي للتدخلات العسكرية إقليمياً.



وتشهد إيران منذ ثلاثة أعوام موجات من الغضب الشعبي، ما ينذر بتحولها لثورة عارمة ضد النظام القائم في البلاد.

وفي عام 2010 وقع حادث مماثل في تونس حيث أشعل محمد البوعزيزي النار في نفسه بعد اعتداء الشرطة عليه ومصادرة عربة يبيع عليها الخضر والفاكهة كانت مصدر رزقه، وقادت هذه الواقعة إلى احتجاجات أدت في النهاية لتغيير نظام الحكم.