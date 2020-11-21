فرنسا تطالب تركيا بوقف تهريب الأسلحة إلى شمال أفريقيا

كشف وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر أن المجلس الأوروبي المقبل قد يفرض قيودا على تركيا بسبب سلوكها "غير المقبول" في ناغورني قره باغ.

وقال ريستر، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصا فيما يتعلق بأزمة ناغورني قره باغ، غير مقبول".

وانتقد ريستر موقف أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض البلدان الإسلامية على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف أن "تركيا تلعب دورا شائنا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا".

وتابع القول:"نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية".

ودعا ريستر تركيا إلى "وقف هذا السلوك خصوصا في شمال أفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة" و"التوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكنا".

وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات "غير المقبولة" من جانب أنقرة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.