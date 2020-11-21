قرارات مرتقبة بشأن "إخوان السودان".. تمويل الجهاز السري أبرزها

أعلن مسؤول سوداني رفيع المستوى، السبت، عن قرارات هامة ستتخذها لجنة التفكيك بشأن تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة ونائب لجنة تفكيك الإخوان، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة تعمل حالياً على ملفات أكثر حساسية عن الفترة السابقة تتعلق بتمويل الأمن الشعبي وهو الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية، بجانب مليشيات أخرى تتبع للتنظيم الإخواني المعزول بقيادة الرئيس

وأضاف أن رموز عديدة بنظام الإخوان متورطة في تمويل هذه المليشيات وسنتخذ بشأنها قرارات خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أنه:"نعمل كذلك في ملفات أخرى مهمة وحساسة في الخدمة المدنية ذات صلة بعناصر نظام الإخوان".

ويأتي حديث الفكي رداً على إتهامات للجنة تفكيك الإخوان بالتقصير في عملها وبطء تحركاتها في مواجهة عناصر الحركة الإسلامية السياسية.

واعتبر المسؤول السوداني أن الهجوم على اللجنة الآن هو عملية استباق لقراراتها وما ستكشف عنه للرأي العام.

ولفت إلى أنّ الهجوم على اللجنة قديم، وينطلق من أهميتها وقدرتها على اتّخاذ القرارات الحاسمة السريعة، وأنّها منذ تكوينها والتشريع لها، أفلحت في اتّخاذ قراراتٍ حساسةٍ مساندةٍ لحكومة الفترة الانتقالية.

وقال :"لاحقًا قاد الأداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية الناس إلى حالة إحباط من منطلق أنّ ما قامت به لجنة التفكيك وإزالة التمكين لم يأت ثماره"، مضيفاً أنه "ربما هذا ما قاد إلى تراجع بعض التأييد الشعبي الممنوح للجنة، وهذا ملموس بالنسبة لنا".

وتم تشكيل هذه اللجنة قبل أشهر بغرض تفكيك جماعة الإخوان الإرهابية، ومصادرة الأموال التي نهبها عناصرها خلال فترة حكمهم البالغة 3 عقود للسودان.