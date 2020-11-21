وجهت منظمة مختصة بتكنولوجيا المعلومات، السبت، تحذيراً لوزارة الدفاع العراقية من إساءة استخدام بعض التطبيقات وبخاصة"تيك توك".
وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي (غير حكومي)، في بيان، أنه يتم الكشف عن الثكنات العسكرية على هذه التطبيقات، ما يعرضها للهجمات الإرهابية بسهولة.
وطالب المركز بـ"ضرورة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع العراقية باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل أماكنهم العسكرية".
وقال البيان، إنّ "الجماعات الإرهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في إراقة الدم وخسارة الأرواح".
وأكد أن "من حق أي عراقي استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي لمقاطع ثكنات ومواقع عسكرية موضوع آخر ويجب أن يخضع لضوابط أمنية وعسكرية".
وأشار إلى "رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير للعسكريين.. "تيك توك" يهدد الجيش العراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.