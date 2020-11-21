إسرائيل ترحب برفع أمريكا القيود عن تحرك الجاسوس بولارد

رحبت إسرائيل، مساء السبت، برفع الإدارة الأمريكية القيود عن تحرك جوناثان بولارد الذي أدين قبل 35 عاما بالتجسس لصالح تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "يرحب نتنياهو برفع القيود عن جوناثان بولارد"، مضيفا: "كان رئيس الوزراء ملتزما بالإفراج عنه منذ سنوات عديدة وعمل دون هوادة على إعادته".



وتابع: "يشكر رئيس الوزراء (نتنياهو) السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، الذي أجرى الاتصالات مع الإدارة الأمريكية بشكل يتحلى بالمسؤولية والحساسية".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "على مر السنين، شاركنا ألم جوناثان بولارد، وشعرنا بالمسؤولية والالتزام لتحقيق إطلاق سراحه".

وأضاف: "الآن سنكون قادرين على الترحيب به ومنزل أسرته بعد سنوات عديدة من السجن والقيود الصعبة، لحياة جديدة ينعم فيها بالصحة والسلام"، فيما تنتظر إسرائيل وصول بولارد إلى تل أبيب في الأيام القادمة.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على بولارد في واشنطن عام 1985، حيث تمت إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتم القبض عليه أثناء عمله محللا استخباراتيا في القوات البحرية الأمريكية.

وحتى عام 1998 نفت إسرائيل أن يكون بولارد عمل لصالحها، وفي عام 2008 منحته الجنسية الإسرائيلية.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية مرارا الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن بولارد.

وقبل 5 سنوات حصل بولارد على إطلاق سراح مشروط مع فرض قيود شديدة على تحركه، بما فيها منعه من التحرك ليلا وارتداء سوار إلكتروني لتتبع تحركاته.