عضو "الاندماح" الألماني لـ"دوت الخليج الإخبارية": "الإخوان" تهدد أمن أوروبا

قال حسين خضر، السياسي الألماني من أصل مصري، عضو مجلس مدينة "هيدنهاوزن" بولاية شمال الراين فيستفاليا، إن الإخوان خطر يهدد أمن أوروبا.

وأدى خضر اليمين الدستورية عقب فوزه في انتخابات مجالس البلديات (ضمن مجالس الاندماج) التي جرت مؤخرا، ليصبح عضوا في كل من لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والرياضة والثقافة، ولجنة تنمية المدينة بالمجلس.



ومجالس الاندماج تمثل المهاجرين على مستوى البلديات ويتم انتخابهم من قبل المهاجرين أنفسهم في يوم انتخابات المجالس البلدية، والتي تجرى كل 5 سنوات.

وتعمل مجالس الاندماج على تمثيل مصالح المهاجرين داخل المجالس البلدية، وتسهم في رسم استراتيجيات هذه تجاه المهاجرين، من خلال تقديم الاستشارات والاقتراحات المختلفة، وتلعب دوراً في دعم التعايش بين مكونات المجتمع.

مكافحة التطرف والإرهاب

السياسي المصري المقيم في ألمانيا حسين خضر تحدث لـ"دوت الخليج الإخبارية" بشأن أولوياته خلال الفترة المقبلة كعضو في مجلس مدينة هيدنهاوزن.

وقال: "من أولوياتي قضية مكافحة التطرف والإرهاب الذى ينتشر في المجتمع الألماني والأوروبي، والعمل على إعادة الشباب ممن لديهم ميول متطرفة إلى الطريق الصحيح".

وأوضح: "سنعمل على توضيح خطورة تنظيمات الإسلام السياسي ومن بينها الإخوان على المجتمع الألماني، من خلال تحركات سياسية وتشريعية لتحجيم هذا الخطر، ووقف توغله، ومنع وصول فكره للشباب، لا سيما وأن هذا الفكر يهدد قيم الديمقراطية في المجتمع".

وأعرب خضر عن أمنيته أن تكون الـ 5 سنوات المقبلة ناجحة ومليئة بالتغيرات المفيدة للمجتمع، والتي ترضى طموح الناخبين.

منافسة صعبة

ومن بين القضايا الأخرى ضمن أولوياته؛ العمل على استمرار النشاط التعليمي والرياضي وتطويره في ظل التحدي الكبير المتمثل في انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت في كافة مناحي الحياة.

ونوه حسين خضر إلى أن المنافسة في انتخابات "مجالس الاندماج" الألمانية كانت صعبة جدا، لوجود 4 منافسين معروفين في المدينة، ويمتلكون أصدقاء وعائلات في كل مكان، علاوة على أنه مهاجر وليس من أصل ألماني.

وخضر سياسي ألماني من أصول مصرية، ودرس القانون بمصر وانتقل إلى ألمانيا عام 2011.

وانخرط خضر في العمل السياسي منذ عام 2014 عبر انضمامه للحزب الاشتراكي الألماني، ليتدرج في المناصب بداية من عضو بأمانته العامة للاندماج، حتى وصل لمنصب نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والاندماج بالحزب، الذي تمكن من الحصول على 153 مقعداً بالبرلمان ضمن ائتلاف الأغلبية، والبالغ عدده 399 من 709 مقاعد بالبوندستاج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد استقبلت في مقر الوزارة المصري حسين خضر في وقت سابق.

وأعربت الوزيرة المصرية في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن فخرها بنجاحات المغتربين، مؤكدة أن "المعدن المصري الأصيل قادر على تحدي الصعاب، والنجاح في أصعب الظروف"..