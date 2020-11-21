قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل.. لا إصابات

دوت صافرات الإنذار، السبت، في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، بعد إطلاق قذيقة صاروخية من غزة، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية باستهداف موقع لحماس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، فإنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة".
وقالت قناة التلفزيون الإسرائيلية (12)، إن القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها حتى الآن.
من ناحية أخرى، ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف استهدف نقطة وتمركز لحركة حماس شرقي بيت حانون في قطاع غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار في مدينة عسقلان منذ فترة طويلة، في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت في قت سابق، "إن القبة الحديدية نفذت محاولتي اعتراض في سماء عسقلان".
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