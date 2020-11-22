ضربة جديدة لترامب.. رفض دعوى إلغاء أصوات البريد

رفض قاض فيدرالي بولاية بنسلفانيا، الأحد، دعوى مرفوعة من الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء احتساب ملايين الأصوات الواردة عن طريق البريد.
ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.
ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".
وتأتي خسارة هذه الدعوى بعدما أعلن بوب باور مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خسرت 28 قضية حتى الآن، لإعادة فرز الأصوات.
وقال مستشار بايدن إن الانتخابات كانت نزيهة، ودعاوى ترامب القضائية فشلت، حتى إن عمليات إعادة فرز الأصوات التي تمت في ولاية جورجيا، بناء على طلب حملة ترامب، أثبتت فوز بايدن.
ورفع ترامب طعونا قانونية في ولايات عدة، زاعما دون دليل أنه الفائز الشرعي بالانتخابات.
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