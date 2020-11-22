عقار ترامب.. "الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز "ريجينيرون" لعلاج كورونا

منحت الإدارة الأمريكيّة للأغذية والعقاقير (إف دي إيه)، السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكورونا طوّرته شركة التكنولوجيا الحيويّة "ريجينيرون".

وكان العقار استُخدم خصيصًا لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إصابته بالفيروس.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادّة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنّب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

الأجسام المضادة أحادية النسيلة

يتمثل هذا العلاج في تركيبة من الأجسام المضادة من إنتاج شركة ريجينيرون، تقوم بمحاكاة استجابة جهاز المناعة.

تقوم الأجسام المضادة بالالتصاق بفيروس كورونا بحيث لا يستطيع اختراق خلايا الجسم، وتجعل الفيروس "مرئياً" بصورة أكبر لجهاز المناعة.

ونشرت الشركة في وقت سابق على موقعها الإلكتروني نتائج تشير إلى أن "توليفة الأجسام المضادة هذه قللت من كمية الفيروس في الجسم وكذلك الوقت الذي يتعافى فيه المريض".

ويعد الرئيس الأمريكي واحداً من بين عدد محدود من الأشخاص خارج التجارب السريرية ممكن خضعوا لهذا العلاج في إطار ما يعرف بـ"الاستخدام الرحيم للأدوية"(استخدام الأدوية قبل الموافقة عليها لعلاج المرضى في حالات معينة حين لا يكون هناك علاج آخر متوافر).

وقال ترامب، آنذاك، إن "الفضل في شفائه يعود لأدوية الأجسام المضادة".