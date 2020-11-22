إصابة شخصين في إطلاق نار بنبراسكا الأمريكية

أصيب شخصان على الأقل بالرصاص، بعد أن فتح مسلحا النار على مطعم في مدينة بلفيو بولاية نبراسكا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "أوماها وورلد هيرالد" أن "أكثر من 20 سيارة شرطة وصلت إلى موقع الحادث.

وذكرت الصحيفة أن "شخصين على الأقل - رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، قد أصيبا".

وأظهرت لقطات تم التقاطها من مكان الحادث ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقًا هائلاً مشتعلًا خارج المطعم.

وأشارت التقارير إلى أن الحريق كان شاحنة في مستأجرة مليئة بالألعاب النارية اشتعلت فيها النيران.

وأكد مسؤولون أن شخصًا واحدًا نُقل إلى نبراسكا ميديسن في حالة حرجة، فيما وصلت 6 سيارات إسعاف إلى المكان.