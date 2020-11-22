مقتل أمريكي "رفض الانصياع" في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية بمقتل أمريكي أمام معسكر للجيش في بوركينا فاسو التي تنتخب، اليوم الأحد، رئيسها المقبل.
ووصف مسؤول أمني رفيع المستوى الحادث بأنه "مؤسف"، قائلا "لقد كان المواطن الأمريكي يتجول أمام معسكر بابا سي العسكري في الضاحية الجنوبية لواغادوغو".
وأضاف "تحركاته بدت مريبة، حيث رفض الانصياع للأوامر قبل محاولته الهرب، الأمر الذي دفع الجنود لإطلاق عيارات تحذيرية أصابته في أطرافه السفلية. وتم نقله على الفور إلى مركز صحي لكنه توفي للأسف".
في هذه الأثناء، أكد مصدر من السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو لفرانس برس مقتل أحد رعاياها، دون أن يدلي بأية تفاصيل أخرى.
وجاء مقتل المواطن الأمريكي عشية الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو، التي تشهدها البلاد اليوم، على وقع هجمات إرهابية متواصلة حصدت أرواح ما لا يقل عن 1200 شخص منذ 2015.
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