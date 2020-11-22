10 قتلى.. حصيلة هجوم الهاون في كابول

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم بقذائف الهاون على العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، إلى 10 أشخاص، بحسب نائب الرئيس أمر الله صالح.
وأضاف صالح في تصريحات اليوم الأحد أن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي.
وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن 23 قذيفة سقطت في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة كابول، لافتة إلى أنه تم إطلاق الصواريخ والقذائف من شاحنتين صغيرتين.
يذكر أن المنطقة الخضراء في كابول هي مكان محصن بشكل كبير، حيث تقع سفارات ومقر حلف شمال الأطلسي(ناتو).
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