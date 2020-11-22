مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 3 آخرون، في انفجار قنبلة على طريق سريع بإقليم هيرات، غربي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات عبد الأحد والي زاده إن الحادث وقع لدى مرور مركبة مدنية قرب قافلة تابعة للجيش الوطني.
وأسفر انفجار اللغم، بحسب المتحدث نفسه، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف سيارة أجرة ومركبة تابعة للجيش الأفغاني، بقنابل مغناطيسية في كابول، صباح اليوم الأحد.
كما أنه يأتي غداة هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بقذائف الهاون، في العاصمة كابول، موقعا 10 قتلى و 51 مصابا.
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