بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5

تصميم جديد مميز يأتي به جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 الجديد، لينهي حقبة أجهزة الألعاب، التي تبدو مثل الصندوق الأسود أسفل التلفاز.

جاء جهاز الألعاب الجديد بوزن 4.5 كجم وارتفاع 40 سم مع عمق 26 سم بما في ذلك الحامل، فإنه يتناسب مع عدد محدود فقط من الأرفف، غير أن تصميم الجسم يساعد في عملية التبريد.



وكان أصحاب الإصدار السابق قد عانوا من جهاز الألعاب من ضجيج المروحة عند تشغيل الألعاب كثيفة الحوسبة، التي تحتاج إلى أداء فائق لتشغيلها، ولذلك نادرا ما تظهر هذه المشكلة مع جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد.

موديلان

يتوفر جهاز سوني بلاي ستيشن 5 الجديد في موديلين: الأول مزود بوحدة تشغيل أسطوانات البلوري بسعر 500 دولار أمريكي، والثاني يأتي بدونها وبسعر 400 دولار أمريكي.

ويمكن تبرير التكلفة العالية للموديل المزود بوحدة تشغيل أسطوانات البلوراي من خلال إمكانية تشغيل الألعاب المستعملة عليه.

وأضافت سوني بعض التحسينات على تصميم ذراع التحكم، ولكن التطورات التقنية الحقيقية تكمن بداخل وحدة التحكم؛ حيث يمكن لذراع التحكم DualSense العمل عن طريق استجابات لمسية رائعة، وخاصة مع لعبة Astro's Playroom المثبتة مسبقا على جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد.

كما توفر أزرار الكتف الخلفية (المشغلات) استجابات لعشاق الألعاب، فمن خلال إحدى الآليات يمكن إنشاء مقاومة قوية في بعض الأحيان.

أوقات تحميل سريعة

نجحت الشركة اليابانية من تحقيق أوقات تحميل سريعة بفضل اعتمادها على أقراص SSD بسعة تخزينية تبلغ 825 جيجابايت؛ حيث يتم تحميل الألعاب في ربع أو نصف الوقت مقارنة بجهاز بلاي ستيشن 4.

هذا علاوة على أنه من المفترض توسيع مساحة الذاكرة بواسطة الأقراص الصلبة الداخلية، وسوف تكشف سوني المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقا.

ويتوافق جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد مع الإصدار السابق؛ حيث يمكن تشغيل جميع ألعاب بلاي ستيشن 4 على الجهاز الجديد.

كما أنه يمكن نقل نتائج الألعاب في أغلب الأحيان، وأعلنت شركة سوني أيضا عن إطلاق بعض الألعاب الحصرية مستقبلا مثل Ratchet & Clank: Rift Apart أو Gran Turismo 7.

مركز للميديا

يمكن استعمال جهاز بلاي ستيشن 5 كمركز للميديا في المنزل بواسطة تطبيقات البث المختلفة مثل Spotify وDAZN وJoyn وTwitch وNetflix..

وعند المقارنة بجهاز الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس الجديد فإن جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد يعتبر بمثابة جيل حديث من جهاز الألعاب وليس مجرد ترقية للموديل القديم.

ويظهر ذلك بصفة خاصة من خلال التصميم الجديد لواجهة المستخدم، علاوة على أن ذراع التحكم DualSense يمكنه بالفعل خلق شعور جديد باللعب ومتعة خالصة من خلال الاستجابات اللمسية.

وتظهر ميزة جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد لدى عشاق الألعاب، الذين يتوفر لديهم جهاز تلفاز بدقة 4K، ويرغبون في الاستمتاع بالألعاب الجديدة، التي تتوفر بشكل محدود في البداية لجهاز بلاي ستيشن 5 الجديد.

وعلى الرغم من طرح سوني العديد من الوظائف التقنية المهمة في جهاز الألعاب الجديد، إلا أن أغلب المشترين قد ينتظرون لبعض الوقت إلى أن يتم طرح المزيد من الألعاب الحصرية لجهاز بلاي ستيشن 5 الجديد.