الحكومة الإسرائيلية تصادق على إعفاء الإماراتيين من التأشيرات

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرات الدخول إلى إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "وافقنا على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأَضاف نتنياهو: "هذا ما يبدو عليه السلام مقابل السلام! هذا مهم للسياحة والاقتصاد الذي يتطور بيننا".
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على اتفاق لإعفاء متبادل من التأشيرات.
وبذلك باتت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية يتمكن مواطنوها من الدخول إلى إسرائيل دون تأشيرات.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.
وكانت خطوة الإمارات الشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل قد فتحت الباب واسعا أمام العرب للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.
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