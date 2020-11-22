بالصور.. أمطار طوفانية في تونس تسبب أضرارا مادية وحوادث

اجتاحت الفيضانات العاصمة تونس وبعض المحافظات ما خلف خسائر مادية وحوادث في الطرقات وغمرت الأمطار الغزيرة طرقات العاصمة ما عطل المرور.

وحذر المعهد التونسي للرصد الجوي من خطورة تواصل التقلبات المناخية في البلاد خلال الأيام المقبلة، داعيا التونسيين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة في التحرك.



ويعد هذا المشهد مكررا كل شتاء في ظل بنية تحتية مهترئة تشكو منها البلاد في الـ10 سنوات الأخيرة.

وحمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس المسؤولية للحكومات المتعاقبة التي تسببت في انهيار البنية التحتية وعدم صيانة قنوات الصرف الصحي وعدم الاهتمام بحياة التونسيين.

وأدت هذه الأمطار الطوفانية، التي استمرت لمدة 24 ساعة، انقطاع التواصل بين المحافظات المجاورة للعاصمة التونسية بسبب فيضان أحد الأودية.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورا لغرق الأنهج والمداخل الرئيسية للعاصمة التونسية، حيث داهمت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحلات التجارية في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، إصابة العشرات في حادث تصادم وقع بين حافلتين وسط العاصمة.

وأفادت الوزارة بأن فرق الإغاثة تدخلت لإسعاف 46 جريحا، أصيبوا بأضرار جسدية متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث بين حافلتين بشارع محمد الخامس في الساعات الأولى من صباح الأحد، بينما تشهد العاصمة هطول أمطار بغزارة منذ ساعات الليل.

وقررت السلطات التونسية رفع درجات التأهب لمواجهة الآثار الجانبية التي لحقت بالبلاد وخاصة في الأحياء الشعبية.



