باباجان ساخرا من تلون أردوغان: أنصارك لن يتمكنوا من اللحاق بك

انتقد معارض تركي بارز ازدواجية الرئيس رجب أردوغان تجاه الاتحاد الأوروبي، وطالبه ساخرا بتخفيف سرعة تحولاته ليتمكن أنصاره من اللحاق به.
وجاءت انتقادات باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها أردوغان، أمس الأحد، وتودد فيها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال باباجان في فعالية حزبية وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" إنه "عندما بدأ يدرك (أردوغان) أن الاقتصاد يغرق، بدأت لهجته تتغير تجاه الاتحاد الأوروبي، ولكن كل شيء وله ثمن".
وتابع: "بعد أن استمروا في تحدي الاتحاد الأوروبي، فجأة أخذ الرئيس منعطفًا آخر وبدأ في التودد له كما لو كان شخصًا آخر. هو الذي يُعادي الاتحاد الأوروبي لسنوات. والآن يستمع إلى رأينا، ظللنا نقول يجب حل مشاكلنا من خلال الدبلوماسية. ما يحدث الآن يعد تحولًا سريعًا؟!".
وأردف مخاطبًا أردوغان "أنت تحاول التودد إلى من أعلنته عدوًا بالأمس. يا سيد أردوغان مهلًا بعض الشيء..حيث إن هناك كثيرا من الصحفيين والمغردين المؤيدين وكثيرا من أسراب الطيور التي تسير على دربك. لا يمكنهم متابعتك والتحول بهذه السرعة معك، فقد اختلط عليهم الأمر، هل مع الاتحاد الأوروبي أم ضده؟!".
وفي تصريحات أدلى بها الأحد، تراجع أردوغان عن لهجة التصعيد التي انتهجها سابقًا ضد أوروبا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لتركيا، من أجل تأسيس تعاون أوثق ومثمر.
وقال أردوغان، في تصريحاته "ندعوكم للوفاء بوعودكم بداية من ضم تركيا إلى الاتحاد وحتى قضية اللاجئين".
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