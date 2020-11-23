القوات الإثيوبية تطوق عاصمة تجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين، أن قواتها باتت تطوق مقلي عاصمة إقليم تجراي، الذي يشهد معارك منذ أسبوعين.
وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم لوكالة أنباء رويترز، إن القوات الاتحادية أصبحت تطوق مقلي، وتنتشر على بعد 50 كيلومترا.
ولفت حسين إلى أن قوات تجراي أطلقت، اليوم، صواريخ على بحر دار عاصمة إقليم أمهرة المجاور الذي تدعم سلطاته العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية.
تطورات ميدانية تأتي غداة إمهال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوات إقليم تجراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على عاصمة الإقليم.
في هذه الأثناء، يعتزم آبي أحمد استقبال مبعوثي الاتحاد الأفريقي لبحث نزاع إقليم تجراي، وفق المتحدث نفسه.
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