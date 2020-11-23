إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر على قوائم الإرهاب بمصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، إدراج متهمين بالقضية 1871 لسنة 2019، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وضمت القائمة، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، والحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، و25 آخرين بقوائم الكيانات الإرهابية.



وكان البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق نهائيًا، في فبراير/شباط الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وعرفت تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، لفظ "الكيان الإرهابي" على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.





وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالي شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجها على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثار جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.