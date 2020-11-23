بايدن يكشف ملامح إدارته وجون كيري يعود للمشهد

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيختار أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية في إدارته الانتقالية.

وقال بيان لحملة بايدن، إن الأخير سيختار للمرة الأولى اليخاندرو مايوركاس الإسباني الأصل وزيرا للأمن الداخلي.



وأضاف البيان أن جون كيري سيكون ممثلا خاصا لبايدن لشؤون المناخ.

وكان رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد قال في وقت سابق إن أول تعيين لإدارة الرئيس سيعلن الثلاثاء.

ورغم عدم إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته، فإن بايدن يسابق الزمن لوضع جدول أعماله لتشكيل فريقه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس الماضي، أن بايدن استقر على خياره لوزارة الخزانة، فيما قال مسؤولون إنه توصل أيضًا -أو على أعتاب ذلك- لقرار بشأن مناصب وزارية حيوية أخرى، من المتوقع الإعلان عن بعضها قبل عيد الشكر.

وينظر إلى لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أنها المرشح الأقوى لقيادة وزارة الخزانة، وحال وقع عليها الاختيار، ستصبح أول وزيرة للخزانة، في خطوة ستساعد بايدن في الوفاء بوعوده بتشكيل حكومة متنوعة.