لقاح كورونا يعطل نمو الذهب.. المعدن الأصفر عند أقل سعر في 4 أشهر

هبطت أسعار الذهب 2% لأدنى مستوى لها خلال 4 أشهر في منتصف تعاملات الإثنين، بعد زيادة الآمال في تعافي سريع للاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس عالميا، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بقرب إنتاج لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 ، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وحسب رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1832.51 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 21 يوليو/تموز الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 2.17% إلى 1831.60 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة بنسبة 2.6% إلى 23.51 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 2.8% إلى 919.23 دولار للأوقية.

أسرع وتيرة خلال 6 سنوات

أظهر مسح، الاثنين ارتفاع نشاط الشركات الأمريكية بأسرع وتيرة في أكثر من 5 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وهذا المؤشر يشير إلى أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة كوفيد-19 بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.

وصعد مؤشرا "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز توقع استقرارهما.

كما تقدم القراءتان واحدة الصور الأولى لحالة الاقتصاد الأمريكي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل 3 أسابيع وهزم فيها الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى" آي.إتش.إس ماركت" في بيان "عكس الارتفاع زيادة في قوة الطلب التي شجعت بدورها الشركات على تشغيل موظفين بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ البدء في إجراء المسح في 2009".

وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية خلال الشهر الجاري، إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والبالغ 53.

وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو.

وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 57.7، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2015، من 56.9 قبل شهر.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يسجل المؤشر 55.

وزاد مؤشر ماركت المجمع، الذي يمزج بين قراءتي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.9 من 56.3 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2015.