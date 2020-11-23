شاحنات تصدم عشاقها في 2021 لهذا السبب

يشهد عام 2021 المقبل طرح مجموعة من الشاحنات تتمتع بمواصفات خارقة، لكنها تصدم عشاقها بمعدلات استهلاك الوقود.

وقدم موقع "كار أند درايفر" قائمة، الشاحنات الأسوأ في معدل استهلاك الوقود التي من المقرر طرحها لعام 2021 المقبل.



ضمت القائمة 4 شاحنات، بدأها الموقع بنسخة 2021 الأحدث من شاحنة Titan التي تطرحها نيسان اليابانية، وذكر الموقع أن الشاحنة ستطرح بسعر افتتاحي 38,145 ألف دولار بنسختها الجديدة للعام القادم.



وستعمل الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة 400 حصان ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

وفيما يخص معدل استهلاكها للوقود، فإن شاحنة "تايتان 2021"، تستهلك جالونا لكل 15 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن.

من بعدها ذكر الموقع ضمن القائمة، نسخة 2021 الأحدث من شاحنة GMC Sierra ، التي ستطرح بسعر افتتاحي 29,295 ألف دولار.

وستعمل الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 355 حصانا ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وفيما يخص معدل استهلاكها للوقود، فإن شاحنة "سييرا 2021"، تستهلك جالونا لكل 14 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن.

من بعدها جاءت ضمن قائمة موقع "كار أند درايفر"، نسخة 2021 الأحدث من شاحنة شيفروليه "سيلفادور"، وذكر الموقع أن الشاحنة ستطرح بسعر افتتاحي 31,290 ألف دولار بنسختها الجديدة للعام القادم.

وستعمل الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 355 حصانا ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وفيما يخص معدل استهلاكها للوقود، فإن شاحنة "سييرا 2021"، تستهلك جالونا لكل 14 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن.

وفي ختام القائمة، ذكر الموقع نسخة عام 2021 الأحدث من شاحنة تويوتا Tundra 4WD، وذكر الموقع أن الشاحنة ستطرح بسعر افتتاحي 35,270 ألف دولار.

وستعمل الشاحنة بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصان ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وفيما يخص معدل استهلاكها للوقود، فإن شاحنة "سييرا 2021"، تستهلك جالونا لكل 13 ميل تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن.



