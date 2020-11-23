إشادة أوروبية بجهود السعودية "المشهودة" في مكافحة الإرهاب

أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بجهود السعودية المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد ميشيل رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون في مجالات محاربة التطرف والإرهاب مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الإسلامي.
وهنأ رئيس المجلس، في بداية الاتصال، العاهل السعودي على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.
بدوره، نوه خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.
وأشار إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.
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