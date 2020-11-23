"العال" الإسرائيلية تعتزم تسيير 14 رحلة أسبوعيا إلى دبي

تعتزم شركة العال الإسرائيلية للطيران تسيير 14 رحلة أسبوعيا إلى دبي، منتصف الشهر المقبل، بعد حصولها على موافقة من الهيئات التنظيمية.

وقالت شركة "العال"، الاثنين، إنها سوف تسير 14 رحلة أسبوعيا من تل أبيب إلى دبي اعتبارا من 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتنضم بذلك إلى بضع ناقلات في تدشين مسارات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية، حسب رويترز،

واتفقت إسرائيل والإمارات في في 13 أغسطس/ آب الماضي، على إقامة علاقات دبلوماسية في خطوة مهدت الطريق لتعاون اقتصادي.

وتعتزم العال تسيير 3 رحلات يوميا في أيام الأحد والخميس ورحلتين في أيام أخرى من الأسبوع، في حال حصولها على موافقة من الهيئات التنظيمية.

وقالت الشركة إن الرحلات ستكون بطائرات بوينج 737-900 و 787 دريملاينر.

وأشارت العال إلى أنه حتى يبدأ سريان الاتفاق المتبادل الخاص بتأشيرات الدخول بين البلدين، أو حتى التوصل لحل ثنائي آخر، سيكون بمقدور المسافرين الإسرائيليين دخول الإمارات بجواز سفر أجنبي أو الحصول على تأشيرة سارية قبل الرحلة.

وحدود إسرائيل مغلقة في معظم الحالات أمام الأجانب أثناء جائحة كوفيد-19 ويُسمح فقط بدخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية.

وقالت شركتان منافستان أصغر حجما، هما أركيا ويسرائير، إنهما تعتزمان بدء تسيير رحلات إلى دبي الشهر المقبل.

كما قالت شركة فلاي دبي الإماراتية، إنها ستبدأ هذا الشهر تسيير رحلتين يوميا بين دبي وتل أبيب.

ووقعت العال والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي الأسبوع الماضي اتفاقا لاستكشاف المزيد من سبل التعاون مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب ووجهات أخرى.

وقالت الاتحاد إنها تنوي البدء في تسيير رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب بدءا من 28 مارس/آذار العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان عن إقامة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، تحرك البلدان بشكل سريع لتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعليم.