بعد زيارة قصيرة.. الوفد الإسرائيلي يغادر السودان

كشف مصدر بالحكومة السودانية، مساء الإثنين، عن أن الوفد الإسرائيلي غادر السودان بعد زيارة قصيرة وصفها بـ"الناجحة".

وقال المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن زيارة الوفد الإسرائيلي كانت ناجحة، واتفق خلالها مع المسؤولين السودانيين على إقامة مشروعات مشتركة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بالخرطوم.

وتابع المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الذي كان برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أجرى مباحثات مع وزراء الخارجية، والعدل، والصناعة والتجارة، والمالية، والزراعة بالسودان.

وأشار إلى اتفاق الطرفين على تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بالسودان على رأسها الزراعة.

وتوقع المصدر وصول وفد إسرائيلي آخر في الأيام المقبلة.

ووصل الوفد الإسرائيلي، في وقت سابق الإثنين، حيث قال مصدر حكومي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الوفد سيجري مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

واتفقت إسرائيل والسودان، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إقامة علاقات رسمية بينهما بوساطة أمريكية، لتصبح الخرطوم ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين.

وسبق ذلك لقاء بين سفيري إسرائيل والسودان في الأمم المتحدة، جلعاد أردان وعمر صديق.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

ووفق البيان، أكد قادة السودان وإسرائيل إقامة علاقات كاملة بين البلدين، وإنهاء حالة العداء بينهما. وأضاف، أن لقاءات الوفد ستشمل محادثات مع بعض وزراء الحكومة السودانية للتباحث حول الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين.