التحالف: استهداف المدنيين والمنشآت السعودية جرائم حرب

أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الهجمات الحوثية المتعمدة على المدنيين والمنشآت في السعودية، مؤكدا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.



وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الهجوم الإرهابي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وتابع، أن هذا الاعتداء هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها المليشيا الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية إنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الإثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف."

وأفاد المصدر بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكدا أن إمدادات شركة أرامكو من الوقود لم تتأثر.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفه.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء ذلك الهجوم، لكن هجمات مشابهة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي حذرت المملكة مرارا من جرائمها.

ودعت السعودية الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا إلى تصنيف هذه المليشيا الإرهابية كمنظمة إرهابية.