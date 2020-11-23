أعلن القصر الملكي في إسبانيا،أن الملك فيليبي السادس في الحجر الصحي بعدما خالط شخصا مصابا بكوفيد-19.
وقال القصر، في بيان، إن "شخصا خالطه (العاهل الإسباني) بالأمس تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-19"، موضحا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لعشرة أيام.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استراتيجية إسبانيا للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "تعطي نتائج".
وكشف سانشيز، تفاصيل خطة تلقيح معظم السكان العام المقبل.
وسجلت البلاد أقل من 400 إصابة بـ(كوفيد-19) من أصل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية، مقارنة مع 530 حالة في مطلع الشهر كما قال في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة مجموعة العشرين عقدت افتراضيا على مدى يومين.
وأوضح أن هذا دليل على أن إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي والذي سمح للحكومات الإقليمية بفرض قيود لمكافحة الفيروس مثل حظر تجول ليلي وقيود على السفر بين المناطق، أثبت فاعليته.
وقال إن "الاستراتيجية تعطي نتائج"، مضيفا أن إسبانيا تمكنت من خفض عدد الحالات بدون فرض إغلاق تام للمرة الثانية كما فعلت عدة دول أوروبية أخرى.
وكان سانشيز أعلن، الجمعة، خطة واعدة لتلقيح "جزء كبير جدا" من شعب إسبانيا البالغ 47 مليون نسمة، بحلول منتصف العام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك أسبانيا في الحجر الصحي خشية كوورنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.