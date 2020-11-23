موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. تحذير من أبل وأردوغان يخنق الإنترنت

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حذرت شركة أبل الأمريكية عملاء آيفون 12 من وضع الهاتف بجوار البطاقات البنكية والائتمانية وجوازات السفر حتى لا تتعرض للتلف.

حجبت السلطات التركية، 272 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت في شهر ،وزعمت أنها تبث من الخارج،ومن بينها مواقع كردية.

أظهر تسريب حول هاتف شركة ون بلس المرتقب "ون بلس 9 برو" أنه يتميز بشاشة منحية الحواف في تصميم يختلف قليلًا عن نسخة 8 برو.

وقعت شركة "Boss Bunny Games" السعودية اتفاقية مع استديو الإنتاج الإماراتي "لمترى" لتطوير ونشر مجموعة من الألعاب الإلكترونية.

تراجعت شركة جوجل الأمريكية عن قرارها السابق بوقف دعم تحديثات متصفح جوجل كروم Google Chrome لنظام تشغيل Windows 7.

تلقت الجهة التنظيمية المعنية بالمنافسة ببريطانيا، الإثنين، شكوى بخصوص جوجل تتعلق بدراستها للسوق على المنصات الإلكترونية والدعاية الرقمية.

يختبر عملاق التكنولوجيا شركة جوجل تطبيق Task Mate للتعهيد الجماعي المدفوع الأجر.



تتغذى 4 شركات صينية هي شاومي وأوبو وفيفو وريلمي للاستفادة على شريحة صغرى من إمبراطورية هواوي الكبرى بفعل العقوبات.

أعلن فرع شركة فودافون البريطانية في ألمانيا تسجيل "قيود كبيرة" على خدمات إنترنت الأجهزة المحمولة والاتصالات في مختلف أنحاء ألمانيا.

