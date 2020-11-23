عبير موسى: اتحاد القرضاوي وكر لتفريخ الإرهاب بتونس

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اتحاد القرضاوي بأنه "منظومة تعمل ضد الدولة التونسية، والقيم الإسلامية الوسطية".

وقالت موسى، خلال كلمة أمام أنصارها، إن وزيرة التعليم العالي في تونس تبرأت من وجود اتحاد القرضاوي ، ولا يوجد علاقة بين مناهج التعليم الرسمية، والخطاب التكفيري لاتحاد القرضاوي.

وتابعت، أنها ستتجه لكل الوزارات التونسية لتقديم شكوى ضد تواجد اتحاد القرضاوي في البلاد، وبينها وزارتي التربية، والعدل.

وكشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في تصريحات لـ "دوت الخليج الإخبارية" عن أن اتحاد القرضاوي هو "وكر لتفريخ الإرهاب والتطرف".

وأشارت موسي إلى صلة الاتحاد بريسه السابق، يوسف القرضاوي، الذي عُرف بفتاوى تشرعُ في تفجير النفس، وارتكاب جرائم الإرهاب.

وتحدثت موسي أيضا عن دور فتاوى القرضاوي ،الذي يعيش في قطر، في هدر الدم العربي، وإشاعة الفوضى بعد عام 2011.





ويتواصل الاعتصام المفتوح لأعضاء الحزب الدستوري الحر، أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع تونس، للمطالبة بطرد المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجودها مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي.