موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. ورطة لبنان وصراع عمالقة الذهب

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بعدما حسمت شركة التدقيق المالي خيارها بالانسحاب من مهمتها في لبنان تتجه الأنظار الى الخطوات المقبلة للدولة اللبنانية.

ارتفعت عملتا إيثيريوم وإكس.آر.بي الرقميتان، في تعاملات الإثنين بعد العملة الأشهر "بيتكوين" من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

دخل بنك دبي التجاري في شراكة مع "قوة البرق لخدمات رجال الأعمال" لتكون شريكا له في إصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة.

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقا، نتيجة تراكم فساد الإخوان، وصدمة جائحة فيروس كورونا.

فرضت جائحة كورونا صراعا كبيرا بين بنوك الاستثمار العالمية المتخصصة في تجارة الذهب والمعادن النفيسة، الذي يطلق عليهم "عمالقة الذهب".

انخفضت الأسهم الأوروبية، في تداولات الإثنين، بعد ربح القيود الجديدة لجولة من آمال اللقاح في الصراع المستمر بينهما منذ ظهور الجائحة.

عادت أزمة كارلوس غصن مع الحكومة اليابانية إلى صدارة المشهد، بعد أن أوصى تقرير أممي بتعويض رئيس شركة نيسان السابق عن احتجازه في اليابان.

أنعش إعلان هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، البدء بتجديد تصاريح آلاف التجار الفلسطينيين، الآمال في غزة، بضخ سيولة مالية لغزة.

ينطلق غدا الثلاثاء مهرجان "فينتك أبوظبي" افتراضيا، لبحث موضوعات محورية في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز مكانة أبوظبي في هذا القطاع.

فيما يدعو الرئيس التركي رجب أردوغان شعبه بالتقشف جراء الأزمة الاقتصادية، يتضمن مشروع الموازنة التركية مقترحا بزيادة راتب الرئيس.

أطلقت اليوم الإثنين، افتراضيا، منصة معرض سيال الشرق الأوسط 2020 لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات بين دول المنطقة.

