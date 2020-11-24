الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي وقف إطلاق النار

قال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية طالبت مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي قرار وقف إطلاق النار.

وأكد اللواء خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن اللجنة العسكرية الليبية "5+5" اجتمعت مساء الإثنين، للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية، لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.



وأضاف أن الاجتماع تم عبر الدائرة المغلقة، وشهد عرض عدة مطالب على البعثة الأممية ومجلس الأمن، منها ضرورة تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وخروج المرتزقة والمسلحين الأجانب، وأيضاً ضرورة معاقبة الدول والأفراد المعرقلين لقرار وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الشهر الماضي.

وأوضح أيضاً أن "المجموعة العسكرية المشتركة طالبت مجلس الامن بتبني قرار وقف إطلاق النار، مع وجود لجنه مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها".

يذكر أن مجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، بمشاركة دولية لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 مع المجموعة الأمنية، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الشهر الجاري في سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت اللجنة العسكرية اختتمت أعمالها منتصف الشهر الجاري في سرت، وجرى خلال الاجتماعات التوافق على خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي تمهيداً لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية.

واتفق الأطراف أيضا على البدء في إسناد مهمة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية الليبية، بعد مغادرة المرتزقة، على أن يتبلور إطار التأمين في الاجتماعات المقبلة.