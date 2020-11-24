5 قتلى بانفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمالي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجار سيارة في المدينة كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، تسبّب بمقتله مع عنصرين آخرين هما مرافقه وسائقه، بالإضافة إلى مدنيين اثنين.



وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح، وفق المرصد السوري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة القيادي، وانفجرت أثناء وجوده قرب مركز للشرطة في مدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة مليشيات موالية لأنقرة في شمالي سوريا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي سيطرت عليها القوات التركية مع مليشيات سورية منذ فبراير/شباط 2017، إثر هجوم واسع شنته في المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ولم يستبعد عبد الرحمن أن "تكون خلايا التنظيم خلف هذا الاستهداف".