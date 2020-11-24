وول ستريت تصعد بدعم اعتراف ترامب وأسهم تسلا

تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية 500 مليار دولار للمرة الأولى، مع صعود سهم الشركة في وول ستريت بنسبة 3.3%.

وصعدت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، عند الفتح، بعد انتهاء حالة الضبابية السياسية بالولايات المتحدة التي خيمت لأسابيع، وبدء إجراءات نقل السلطة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن ترامب أنّه سمح ببدء عملية نقل السلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الرّغم من عدم إقراره صراحة بهزيمته أمام المرشح الديمقراطي بعد أكثر من أسبوعين من تأكّد هذه الهزيمة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 154.84 نقطة بما يعادل 0.52% ليصل إلى 29746.11 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.93 نقطة أو 0.47% مسجلا 3594.52 نقطة.

ووفقا لرويترز، زاد المؤشر ناسداك المجمع 58.70 نقطة أو 0.49% إلى 11939.33 نقطة.

وتقدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على بيل جيتس مؤسس إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت في قائمة أثرياء العالم، ليحتل المركز الثاني في القائمة بثروة تبلغ 127.9 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبفضل ارتفاع سعر سهم تسلا أمس الإثنين بنسبة 6.5% زادت ثروت ماسك بمقدار 7.2 مليار دولار خلال يوم واحد لتبلغ 127.9 مليار دولار.

التقدم في مراتب الثروة كان بسبب شركة تسلا التي تقترب قيمتها السوقية من 500 مليار دولار، وتتكون حوالي ثلاثة أرباع ثروة إيلون ماسك الصافية من أسهم تسلا التي تقدر قيمتها بأكثر من أربعة أضعاف حصته في "سبيس أكس".