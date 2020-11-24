فضيحة "تاكاتا".. جنرال موتورز تسحب 7 ملايين سيارة من الأسواق

أمرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا شركة جنرال موتورز بسحب ملايين السيارات حول العالم بسبب بعض العيوب.

ووفقا لقرار صادر عن الهيئة المعنية بالسلامة المرورية في الولايات المتحدة، أعلنت شركة "جنرال موتورز" نيّتها سحب نحو 7 ملايين مركبة من بلدان مختلفة حول العالم بسبب مشكلة في وسادات هوائية من صنع "تاكاتا".

وطلبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية (ان اتش تي اس ايه) من المصنّع الأمريكي سحب 5,9 ملايين شاحنة بيك-آب وسيّارة رباعية الدفع من الولايات المتّحدة لاستبدال نافخات الوسادات الهوائية.

وكانت "جي إم" قد قدّمت أربعة طعون للاعتراض على هذا القرار الذي اتّخذ بالأصل في العام 2016.

وكشفت المجموعة الإثنين أنها ستمتثل للقرار وتسحب مليون سيارة إضافية من بلدان مختلف للمشكلة عينها مع مواصلة الجهود لإبطال الإجراء.

وأمام المجموعة 30 يوما لإبلاغ إدارة "ان اتش تي اس ايه" بالمهلة التي حدّدتها لإخطار أصحاب السيارات المعنية، وهي نماذج تعود للفترة ما بين 2007 و2014 من ماركة "كاديلاك" و"شيفروليه" و"جي ام سي".

ووفقا لـ"فرانس برس"، أوضحت الهيئة الوطنية من جهتها أنها أجرت تحليلا معمّقا خلصت إثره إلى أن "نافخات +جي إم+ تواجه خطر الانفجار عينه مثل غيرها من نافخات تاكاتا بعد التعرّض لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة لفترة طويلة.

وقد لقي نحو 20 شخصا حتفهم في حوادث مرورية ناجمة عن خلل في منتجات الشركة اليابانية "تاكاتا" التي أشهرت إفلاسها مذاك، ما أدّى إلى سحب 100 مليون مركبة على الأقلّ من ماركات مختلفة حول العالم.

وكانت "تاكاتا" تستخدم نترات الأمونيوم لنفخ الوسائد وقت التعرّض لصدمة. غير أن هذا العنصر الكيميائي قابل للتحلّل وقد ينفجر بطريقة خطرة عند تعرّضه للحرارة والرطوبة.

وفي العام 2014، كشفت السلطات الأمريكية النقاب عن هذه الفضيحة التي تستّرت عليها "تاكاتا" لفترة طويلة.