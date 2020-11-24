14 قتيلا.. حصيلة هجومي باميان الأفغانية

قتل 14 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في انفجارين وقعا في ولاية باميان في وسط أفغانستان.
وتعد ولاية باميان الأقل خطورة في البلاد من حيث التعرض لهجمات، كما أعلن مسؤولون.
وقال طارق عريان، الناطق باسم وزارة الداخلية "وقع انفجاران في سوق ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وشرطي سير وإصابة 45 شخصا بجروح".
وأكد قائد شرطة باميان زبردست صافي هذه الحصيلة، موضحا أن كل الجرحى من المدنيين.
والأحد الماضي، تم استهداف سيارة أجرة ومركبة تابعة للجيش الأفغاني، بقنابل مغناطيسية في كابول، صباح اليوم الأحد.
وبعدها بساعات، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 3 آخرون، في انفجار قنبلة على طريق سريع بإقليم هيرات، غربي أفغانستان.
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